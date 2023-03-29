Гутцайт: И мы и россияне недовольны решением НОК о частичном допуске

Министр молодежи и спорта Украины президент НОК Вадим Гутцайт в эфире "Единого марафона" прокомментировал рекомендацию МОК международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов .

- Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер назвала решение МОК пощечиной для украинских спортсменов. Ваше мнение?

– Мы стояли на том, чтобы их не было. Весь год, во время войны, когда с декабря МОК, Томас Бах начали дискуссию о возвращении российских и белорусских спортсменов. Мы делали, призывали, я встречался, писали, у нас есть дипломатическая работа, благодаря всем – и президенту, и министру иностранных дел, и всем моим коллегам. Вы видели, сколько спортсменов выступали против. Федерации сотрудничали со своими федерациями. Потому что нужно понять – сейчас ни уровни международных федераций будут принимать отдельные решения.

Уже есть федерации, которые допустили россиян и белорусов – фехтование, бокс. Там руководителями федераций россияне. И есть Федерация легкой атлетики, где есть человек из Великобритании Себастьян Коу, который уже принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов. Есть Федерация хоккея, Федерация керлинга.

Вчера выступал Бах, он сказал, что решение будет от федераций. Но решения будут по определенным критериям, по которым должны допускать или не допускать тех или иных спортсменов. Поэтому решение для нас такое, как и было - недопустимо. Но это есть. Нам нужно работать дальше, двигаться, чтобы все наши федерации обращались в свои международные федерации, писали. И конкретные условия, где есть военнослужащие или правоохранители. По этим критериям уже нужно работать, они есть. Будем дальше двигаться, чтобы их не допустили к Олимпийским играм.

- Непричастность спортсменов к армии – это новшество, которое должно осложнить россиянам и белорусам жизнь? Легко ли им обойти эти ограничения?

- Вы же понимаете, что эти рекомендации дали, потому что мы работали, писали письма, я обращался лично к президенту Баха, к исполкому, ко всем президентам НОК, всем членам блока. Что у них там, практически 70% являются военнослужащими. Они на контрактах, получают заработную плату.

И нас услышали. Это не просто взялось и написалось в критериях. Они услышали нас и написали в критериях то же, что если они военнослужащие - они не имеют права участвовать в международных соревнованиях.

У нас уже есть такие данные. Сегодня буду собирать исполком НОК. Завтра хочу собраться вместе с президентами федераций, чтобы они тоже включались в эту работу. Что им нужно на своем уровне писать письма с данными, кто военнослужащих, кто есть на контрактах. Потому что мы в течение года собирали эти данные. Не впервые обсуждали с президентами федераций, чтобы у каждого были такие фамилии и данные, кто на каких контрактах, кто где что сделал, где высказался.

Сейчас в рекомендациях есть, что высказывавшиеся за войну тоже подпадают под то, что не имеют права участвовать в соревнованиях. Борьба продолжается. Первый этап уже прошел. МОК объявил о своем намерении допустить или не допустить каждой федерации. Теперь нужно действовать и идти вперед.

- Смогут ли россияне и белорусы проходить квалификации к Олимпиаде?

– Это очень сложный вопрос. Мы знаем, что все работали над тем, чтобы их не было и это точка. С первых дней войны. Но, к сожалению, вы уже слышали и заявления министров летом, когда я еще не подписал, а министры Европы подписывали письмо, чтобы их не допустили по определенным критериям. Принимая участие во всех совещаниях под председательством Баха по НОК, практически 150 стран высказались за то, чтобы их вернуть под нейтральным флагом. И мы уже боролись за то, чтобы их не было, но мы писали эти письма, чтобы их не допускали, потому что они военнослужащие поддерживают агрессию.

И сейчас то, что вы сказали, возможно, есть такие скрытые условия, чтобы потом сказать: «Видите, они уже отобрались на Олимпиаду». Но президент Бах четко подчеркнул: если они пройдут квалификацию Олимпийских игр – это еще не решающее решение, чтобы уехать на Олимпиаду. Отдельное решение будут принимать по Олимпийским играм.

Поэтому нам в дальнейшем нужно работать по этим критериям. Далее писать, обращаться в федерации, в Бах, где мы будем знать правду. Потому что мы уже видели, что Поздняков сказал, что это очень позорное решение по отношению к россиянам, что команды вообще не допускают, военнослужащих. То есть у них уже в пабликах идет, что это позорное решение, они тоже будут обращаться.

Но мы видим, что они недовольны. Мы недовольны, что их допустили, они не удовлетворены – реально жесткие критерии отбора россиян на соревнования. Поэтому это не окончено, нам нужно двигаться и делать свое дело.