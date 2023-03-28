МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. ОИ остаются под вопросом
Комитет принял рекомендацию международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов
paris2024.org
Исполком МОК принял ряд решений по участию россиян и белорусов в международных соревнованиях.
Комитет принял рекомендацию международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов.
Обнародован ряд требований к россиянам и белорусам, которых могут вернуть к соревнованиям:
1. Спортсмены с российским или белорусским паспортом соперничают только как нейтральные индивидуальные атлеты.
2. Командам и дальше запрещено выступать.
3. Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут выступать. Персонал, активно поддерживающий войну, не может выступать.
4. Всем русским и белорусским военнослужащим нельзя выступать. Персоналу, который подлежит таким условиям, участвовать также.
5. Каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила.
6. Санкции в отношении правительств и государств остаются. Никаких соревнований в РФ или РБ не может происходить.
7. Запрет возникновения хоть какой символики РФ и РБ на всех мероприятиях, в том числе на трибунах.
8. Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) России и Беларуси не может быть приглашен на такие международные соревнования.
На заседании участие россиян и белорусов в Париже-2024 и Милане-Кортине-2026 не обсуждали. Этот вопрос будут продолжать мониторить.
"МОК примет это решение в соответствующее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований", - говорится в заявлении комитета.
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