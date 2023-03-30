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Данилов вспомнил Руста и намекнул, что украинские БПЛА могут достать и до Москвы

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И не только

Данилов вспомнил Руста и намекнул, что украинские БПЛА могут достать и до Москвы

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Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул на возможности украинских беспилотников достать до Москвы и не только.

"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км. 1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", - написал Данилов.

Свое сообщение секретарь СНБО проиллюстрировал историческим фото с самолетом немецкого пилота, который в мае 1987 года приземлился на Красной площади в Москве, обойдя систему противовоздушной обороны СССР.

Напомним, что на днях вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в украинской армии уже готовы три ударные роты с беспилотниками украинского производства.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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