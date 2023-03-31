Зозуля: Гутцайт на отлично справляется с задачей хоронить украинский спорт
Роман резко осудил позицию главы НОК
zik
Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля высказался о решении бойкотировать соревнования, в которых участвуют спортсмены из России или Белоруссии.
"Правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представлены спортсмены из россии и белоруссии. ГЕНИАЛЬНО!
Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих.
Решение в котором прямо таки чувствуется жажда борьбы и победы. Министр спорта, он же глава НОК, Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт на отлично. Похвальную грамоту от рашистов однозначно заслужил", написал Зозуля в своем Telegram.
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