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Зозуля: Гутцайт на отлично справляется с задачей хоронить украинский спорт

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Роман резко осудил позицию главы НОК

Зозуля: Гутцайт на отлично справляется с задачей хоронить украинский спорт

zik

Новина українською

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля высказался о решении бойкотировать соревнования, в которых участвуют спортсмены из России или Белоруссии.

"Правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представлены спортсмены из россии и белоруссии. ГЕНИАЛЬНО!

Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих.

Решение в котором прямо таки чувствуется жажда борьбы и победы. Министр спорта, он же глава НОК, Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт на отлично. Похвальную грамоту от рашистов однозначно заслужил", написал Зозуля в своем Telegram.

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В статье: Роман Зозуля война с россией Олимпиада-2024 Райо Махадаонда
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