Зеленский о поддержке Украины: Си Цзиньпин колеблется. Поэтому, мы и отправляем сигналы
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Президент Владимир Зеленский считает, что лидер Китая Си Цзиньпин один из тех, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины, но Украина посылает сигналы разным государствам и ждет ответа.
Об этом заявил Зеленский на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии, сообщает Украинская правда.
"Еще есть государства, которым сложно до конца быть на нашей стороне по разным причинам. Что у нас с лидером Китая? Именно это один из лидеров, которые колеблются.
Для нас важно сделать все, чтобы привлечь к победе над войной максимум государств. Мне кажется, что в целом это и есть победа мира над войной. Это должен был пример для всего мира и для всех крупных государств, которые думают об агрессии.
Поэтому, мы и отправляем сигналы таким государствам и говорим, что мы готовы встречаться, обсуждать, говорить и вместе побеждать агрессию Российской Федерации. Ожидаем ответа некоторых государств", - заявил Зеленский.
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