Зеленский о поддержке Украины: Си Цзиньпин колеблется. Поэтому, мы и отправляем сигналы

Президент Владимир Зеленский считает, что лидер Китая Си Цзиньпин один из тех, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины, но Украина посылает сигналы разным государствам и ждет ответа.

Об этом заявил Зеленский на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии, сообщает Украинская правда.