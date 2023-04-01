День уничтожения артиллерии. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил новые потери россиян на войне.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 630 оккупантов. Общее количество убитых захватчиков почти дошло до отметки в 174 тысячи.

Также были уничтожены 24 единицы техники. В частности, восемь артиллерийских систем.

Общие потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: