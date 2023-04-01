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День уничтожения артиллерии. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

Общие новости
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Количество убитых оккупантов почти дошло до юбилейной отметки

День уничтожения артиллерии. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил новые потери россиян на войне.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 630 оккупантов. Общее количество убитых захватчиков почти дошло до отметки в 174 тысячи.

Также были уничтожены 24 единицы техники. В частности, восемь артиллерийских систем.

Общие потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 173 990 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3616 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6981 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2683 (+8) ед,
  • РСЗО – 527 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 279 (+1) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5528 (+7) ед,
  • специальной техники – 296 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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