День уничтожения артиллерии. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
Количество убитых оккупантов почти дошло до юбилейной отметки
Ілюстраційне фото / Getty Images
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил новые потери россиян на войне.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 630 оккупантов. Общее количество убитых захватчиков почти дошло до отметки в 174 тысячи.
Также были уничтожены 24 единицы техники. В частности, восемь артиллерийских систем.
Общие потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 173 990 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3616 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6981 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2683 (+8) ед,
- РСЗО – 527 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 279 (+1) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+0),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5528 (+7) ед,
- специальной техники – 296 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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