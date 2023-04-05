"Не для вас, черви, строилась". Мадьяр показал кадры Донецка и Донбасс Арены
"Мы очень близко"
Дрон украинской аэроразведки пролетел над центром временно оккупированного города Донецк, над стадионом "Шахтера" "Донбасс Ареной" в частности. Видео опубликовал командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птицы Мадьяра" по имени Роберт Бровди и на псевдо Мадьяр.
Мадьяр отметил, что видео из Донецка было записано 4 апреля 2023 года. Дрон пролетел прямо над ареной, на кадрах можно было разглядеть в деталях даже кресла на стадионе. Далее аппарат продолжил летать над центром Донецка.
"Не для вас, черви, строилась ["Донбасс Арена"]"
"Никто из вас не понимает, когда и куда [прилетит]. Таким мы видим Донецк ежедневно. И делаем все это очень внимательно и пристально. Для чего? Да все просто: чтобы врага нашего отсюда выкурить, и вернут нам то, что по праву наше. Такой вам коротенький экскурс от "Птиц Мадьяра". Донецк, жди нас, мы рядом! А вы, черви, готовьтесь".
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