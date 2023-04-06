Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин поговорит с Зеленским, "когда будут соответствующие условия и время"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявила, что поднимала вопрос переговоров последнего с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на брифинге в четверг.

"Я призвала президента Си поговорить с президентом Зеленским, я знаю об этом (желании Зеленского провести разговор. - Ред.) из телефонных разговоров с президентом Зеленским, и он публично просил об этом", - отметила президент Еврокомиссии.

"Поэтому было интересно услышать, что президент Си подтвердил свою готовность провести разговор, когда будут соответствующие условия и время. Я думаю, что это положительный элемент", - добавила она.

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Также фон дер Ляйен рассказала, что во время переговоров с лидером КНР подняла вопрос полномасштабной войны в Украине, подтвердив поддержку украинского "мирного плана" и заявлений Пекина о недопустимости ядерных угроз.

"Мы также рассчитываем на то, что Китай не будет прямо или косвенно предоставлять любое военное оборудование России, поскольку все мы знаем, что вооружение агрессора противоречит международному праву и существенно повредит нашим отношениям", - отметила чиновница.

Еще в начале марта издание The Wall Street Journal сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны.