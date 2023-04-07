У Зеленского отреагировали на информацию NYT касательно слитых секретных документов о контрнаступлении

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что материалы о подготовке украинского контрнаступления, которые появились в Сети как якобы слив секретных военных документов США и НАТО, являются подделкой, созданной российской разведкой.

"С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро".

В Twitter и Telegram появились засекреченные документы, детализирующие секретные планы США и НАТО. Об этом сообщает издание The New York Times. Утечка документов не содержит конкретных планов боевых действий, но они дают представление о времени – американский и украинский взгляд на то, что может понадобиться украинским войскам для проведения кампании по состоянию на 1 марта.