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У Зеленского отреагировали на информацию NYT касательно слитых секретных документов о контрнаступлении

Общие новости
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Подделка РФ?

У Зеленского отреагировали на информацию NYT касательно слитых секретных документов о контрнаступлении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что материалы о подготовке украинского контрнаступления, которые появились в Сети как якобы слив секретных военных документов США и НАТО, являются подделкой, созданной российской разведкой.

"С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро".

В Twitter и Telegram появились засекреченные документы, детализирующие секретные планы США и НАТО. Об этом сообщает издание The New York Times. Утечка документов не содержит конкретных планов боевых действий, но они дают представление о времени – американский и украинский взгляд на то, что может понадобиться украинским войскам для проведения кампании по состоянию на 1 марта.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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Источник:
twitter.com/Podolyak_M

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