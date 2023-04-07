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Артем Кравец: Я изменил свое мнение, что Украина вряд ли вернет Крым

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Потому что ВСУ

Артем Кравец: Я изменил свое мнение, что Украина вряд ли вернет Крым

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец заявил, что его мнение о возвращении крыма под контроль Украины сейчас изменилось.

– В 2018 году ты говорил, что мы вряд ли вернем Крым. Твое мнение изменилось?

– Сейчас изменилось.

– Почему?

– Потому что ВСУ.

Я не помнил эти слова. Я всегда был осторожен в этом вопросе. Я не хотел общаться на тему, в которой я не разбираюсь. Я никогда не углублялся в эту тему.

Даже сейчас, следя за новостями 24 часа в сутки, мы никогда не узнаем всю правду. Мы никогда не узнаем реальную ситуацию, что происходит.

Полегло столько наших лучших людей, что другие не согласятся, чтобы что-то нам не вернули.

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В статье: Артем Кравец война с россией
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Источник:
Вацко Live

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