Артем Кравец: Я изменил свое мнение, что Украина вряд ли вернет Крым
Потому что ВСУ
Экс-форвард "
– В 2018 году ты говорил, что мы вряд ли вернем Крым. Твое мнение изменилось?
– Сейчас изменилось.
– Почему?
– Потому что ВСУ.
Я не помнил эти слова. Я всегда был осторожен в этом вопросе. Я не хотел общаться на тему, в которой я не разбираюсь. Я никогда не углублялся в эту тему.
Даже сейчас, следя за новостями 24 часа в сутки, мы никогда не узнаем всю правду. Мы никогда не узнаем реальную ситуацию, что происходит.
Полегло столько наших лучших людей, что другие не согласятся, чтобы что-то нам не вернули.
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