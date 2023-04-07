Российская теннисистка Кузнецова: Во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в своем блоге на одном из российских сайтов высказалась относительно чешской спортсменки Петры Квитовой, а точнее, о ее словам о том, что спортсмены из страны-террориста не должны участвовать на Олимпийских играх в 2024 году.

"Меня очень удивило такое высказывание, потому что это можно рассматривать под разными ракурсами и углами.

Если говорить про Олимпиаду, то даже [глава МОК] Томас Бах говорил, что спорт должен оставаться вне политики. Понятно уже, что все смешалось и спортсмены сейчас отвечают за политические действия. Но российские спортсмены просто стараются держаться вне этого, просто играть и делать свою работу.

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Рыбакина тоже из россии, просто поменяла паспорт. Но она может играть. Хотя суть не меняется, она тоже русская.

Мы точно никакого влияния не имеем. Сейчас все просто стараются делать свое дело, играть, выигрывать и показывать лучший теннис. Поэтому это какое-то неоднозначное высказывание.

Я Петру знаю с юных лет, мы жили одной жизнью, 10 лет делили одни раздевалки в туре. И меня удивило такое заявление непонятно с чего.

Я понимаю, если бы политики играли. Но ATP и WTA стараются держать спорт вне политики. Уимблдон с чего-то принял прошлогодние меры, их в итоге оштрафовали, показав таким образом, что это неправильно. А Петра ни с того ни с сего говорит такое.

И если уж так говорить, то давайте про все боевые действия, которые происходят практически всю современную эпоху и в разных странах.

Теннисисты только играют в теннис. Они в политике даже не разбираются – я не разбираюсь, ребята не разбираются. К чему их приплетать?

Я считаю, что Уимблдон в прошлом году допустил ошибку, принял ошибочное решение. Турнир за это наказали, и все это уже осталось в прошлом.

Понятно, что чехи достаточно сильно настроены против российских людей. Видимо, как и во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия. Но я считаю, что спортсмены не должны быть к этому причастны. Они должны играть в теннис", - написала Кузнецова.