Чешка Квитова: Россиян не должно быть на Олимпиаде

Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA №12) прокомментировала решение Уимблдона о допуске россиян и белорусов к турниру. Ее слова цитирует Tennis Majors:

– Я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я просто больше переживаю за украинцев. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за лишения очков.

Я думаю, что им не следует разрешать играть на Олимпиаде. Просто я немного больше склоняюсь на сторону украинцев.

– Хотелось бы прояснить – вы считаете, что они не должны играть на Уимблдоне или вообще в туре?

– На Олимпиаде их точно не должно быть. Я считаю, что Олимпиада является символом мира. Это меня беспокоит. И я очень ценю то, что в прошлом году Уимблдон их не допустил, - сказала чешская спортсменка.