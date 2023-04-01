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Чешка Квитова: Россиян не должно быть на Олимпиаде
Четкая и правильная позиция
sportztimes
Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA №12) прокомментировала решение Уимблдона о допуске россиян и белорусов к турниру. Ее слова цитирует Tennis Majors:
– Я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я просто больше переживаю за украинцев. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за лишения очков.
Я думаю, что им не следует разрешать играть на Олимпиаде. Просто я немного больше склоняюсь на сторону украинцев.
– Хотелось бы прояснить – вы считаете, что они не должны играть на Уимблдоне или вообще в туре?
– На Олимпиаде их точно не должно быть. Я считаю, что Олимпиада является символом мира. Это меня беспокоит. И я очень ценю то, что в прошлом году Уимблдон их не допустил, - сказала чешская спортсменка.
Напомним, что ранее МИД Украины
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