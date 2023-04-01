  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чешка Квитова: Россиян не должно быть на Олимпиаде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чешка Квитова: Россиян не должно быть на Олимпиаде

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Четкая и правильная позиция

Чешка Квитова: Россиян не должно быть на Олимпиаде

sportztimes

UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA №12) прокомментировала решение Уимблдона о допуске россиян и белорусов к турниру. Ее слова цитирует Tennis Majors:

– Я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я просто больше переживаю за украинцев. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за лишения очков.

Я думаю, что им не следует разрешать играть на Олимпиаде. Просто я немного больше склоняюсь на сторону украинцев.

– Хотелось бы прояснить – вы считаете, что они не должны играть на Уимблдоне или вообще в туре?

– На Олимпиаде их точно не должно быть. Я считаю, что Олимпиада является символом мира. Это меня беспокоит. И я очень ценю то, что в прошлом году Уимблдон их не допустил, - сказала чешская спортсменка.

Напомним, что ранее МИД Украины отреагировало на решение о допуске россиян и белорусов.

По теме
yellow-arrow
Синнер сенсационно выбил Алькараса в полуфинале Майами
yellow-arrow
Украинец Сачко проиграл в четвертьфинале челленджера во Франции
yellow-arrow
ATP и WTA одобрительно отреагировали на решение Уимблдона о допуске россиян и белорусов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада Петра Квитова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде