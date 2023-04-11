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Россияне отходят от линии соприкосновения на юге и перебрасывают технику в Донецкой области

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Украинская сторона следит за движением оккупантов

Россияне отходят от линии соприкосновения на юге и перебрасывают технику в Донецкой области

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне отходят от линии соприкосновения, чтобы максимально обеспечить расстояние, недосягаемое для украинских средств поражения, об этом заявила в эфире "Радио Донбасс.Реалии" руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. ВСУ пытаются это предотвращать и уничтожать россиян во время их движения.

"Но мы стараемся держать огневой контроль над транспортными путями таким образом, чтобы они не могли ими воспользоваться, даже для отступления на такое большое расстояние. То есть мы отслеживаем их продвижение, пытаемся прекратить их движение, остановить не только колонны подтяжки техники и живой силы на передовую, так и отступления. Сейчас идет подготовительный этап, ВСУ уничтожают мощности войск РФ".

"Они, конечно, высчитывают километраж так, чтобы не быть пораженными нашими средствами поражения, но исходя из того, что сезон "бавовны" в Крыму уже начат, они постепенно осознают, что везде, где Украина, им не будет покоя".

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты перебрасывают военную технику на север Донецкой области. Колонны движутся из Угледара и Волновахи в сторону Донецка, а также на Новоазовск. В сторону последнего города едет техника, требующая ремонта. Остальные же на развилке отправились на север региона.

"Возможны два пункта назначения – Донецк, или в объезд Донецка на Иловайск и далее в направлении Бахмута. Если "кара небесная" или "кара человеческая" снова сделает непригодным для логистики мост в Гарнитном, логистика оккупантов снова будет иметь большие проблемы из-за увеличенного расстояния и необходимости двигаться через Мариуполь с его затрудненным движением".

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В статье: война с россией Петр Андрющенко Наталья Гуменюк
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Источник:
radiosvoboda.org

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