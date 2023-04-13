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Пострадал российский житель. ССО вместе с Силами обороны хаймарснули жирную цель

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Уничтожили комплекс оккупантов

Пострадал российский житель. ССО вместе с Силами обороны хаймарснули жирную цель

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На Донецком направлении операторы ССО Украины вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых обнаружили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Об этом пишет пресс-служба ССО.

Станция находилась достаточно далеко за линией соприкосновения, координаты оперативно передали "побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, которые прекрасно знают свою работу". На видео – момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS.

Комплекс Р-330Ж "Житель" предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

За 8 лет войны на Донбассе и с начала полномасштабного вторжения россии защитники ССО отличились в проведении многих боевых операций. Лозунгом ССО является фраза Святослава Храброго "Иду на Вы". ССО основали в 2016 году.

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В статье: война с россией HIMARS ССО
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