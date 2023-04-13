Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики
"Выстоим. Победим. Отстроим"
Шмыгаль Телеграм-канал
Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики. Вчера, 12 апреля, в Вашингтоне было подписано соглашение с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика – один из наших приоритетов. Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области".
"Также на встрече с представителям ВБ обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров (Финансовый рамштайн). Совместно со Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны".
Программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны. По данным СМИ, уже в этом году Украина начнет восстанавливать поврежденные участки.
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