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Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики

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Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики

Шмыгаль Телеграм-канал

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Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики. Вчера, 12 апреля, в Вашингтоне было подписано соглашение с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика – один из наших приоритетов. Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области".

"Также на встрече с представителям ВБ обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров (Финансовый рамштайн). Совместно со Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны".

Программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны. По данным СМИ, уже в этом году Украина начнет восстанавливать поврежденные участки.

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В статье: война с россией Денис Шмыгаль
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Источник:
t.me/Denys_Smyhal

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