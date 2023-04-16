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Баскетболистка сборной Украины выиграла Евролигу в составе Фенербахче

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Алина Ягупова наконец-то выиграла главный клубный трофей Европы

Баскетболистка сборной Украины выиграла Евролигу в составе Фенербахче

фото - Getty Images

UA-Футбол
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В женской Евролиге в воскресенье, 16 апреля, состоялся финал, в котором сошлись два турецких клуба - "Фенербахче" и "Чукурова".

Как известно, за "Фенербахче" выступает украинская баскетболистка Алина Ягупова. Она вышла в стартовой пятерке своей команды и провела на площадке 15 минут, за которые успела набрать 7 очков, сделала 1 подбор и трижды ассистировала партнершам.

"Фенербахче" не оставил шансов соперницам, победив 99:60.

Для Алины Ягуповой это высшее достижение в клубной карьере. Интересно, что за "Чукурову" она выступала с 2017 по 2019 годы. В прошлом сезоне ее "Фенербахче" проиграл в финале венгерскому клубу "Шопрон".

Добавим, что Ягупова раньше становилась чемпионкой Франции и Турции. В 2020 и 2021 она признавалась MVP Евролиги.

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В статье: баскетбольная Евролига Алина Ягупова
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