Баскетболистка сборной Украины выиграла Евролигу в составе Фенербахче
Алина Ягупова наконец-то выиграла главный клубный трофей Европы
фото - Getty Images
В женской Евролиге в воскресенье, 16 апреля, состоялся финал, в котором сошлись два турецких клуба - "Фенербахче" и "Чукурова".
Как известно, за "Фенербахче" выступает украинская баскетболистка Алина Ягупова. Она вышла в стартовой пятерке своей команды и провела на площадке 15 минут, за которые успела набрать 7 очков, сделала 1 подбор и трижды ассистировала партнершам.
"Фенербахче" не оставил шансов соперницам, победив 99:60.
Для Алины Ягуповой это высшее достижение в клубной карьере. Интересно, что за "Чукурову" она выступала с 2017 по 2019 годы. В прошлом сезоне ее "Фенербахче" проиграл в финале венгерскому клубу "Шопрон".
Добавим, что Ягупова раньше становилась чемпионкой Франции и Турции. В 2020 и 2021 она признавалась MVP Евролиги.
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