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ОК Юг: На Херсонщине россияне готовятся к очередному жесту доброй воли

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Народная примета

ОК Юг: На Херсонщине россияне готовятся к очередному жесту доброй воли

Телемарафон

Новина українською

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что почти все побережье оккупанты пытаются покрыть заминированными площадями.

"Мы наблюдаем у них активно оборонительную деятельность на левом берегу. Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей – и первого, и второго, и третьего, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно-опасными".

"Это, как уже говорят херсонцы на правом берегу, народная примета – они точно готовятся к очередному жесту. Потому что то, что они упаковали намародеренное имущество и поотправляли его, то, что запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, однозначно свидетельствует о том, что они готовятся".

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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