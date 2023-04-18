ОК Юг: На Херсонщине россияне готовятся к очередному жесту доброй воли
Народная примета
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Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что почти все побережье оккупанты пытаются покрыть заминированными площадями.
"Мы наблюдаем у них активно оборонительную деятельность на левом берегу. Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей – и первого, и второго, и третьего, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно-опасными".
"Это, как уже говорят херсонцы на правом берегу, народная примета – они точно готовятся к очередному жесту. Потому что то, что они упаковали намародеренное имущество и поотправляли его, то, что запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, однозначно свидетельствует о том, что они готовятся".
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