Совет Евросоюза дал зеленый свет на присоединение Украины к роуминговому безвизу
Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС
Мінцифри
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что Совет Европейского Союза одобрил предложение и дал "зеленый свет" для мобильного роуминга Украины с Евросоюзом:
"Чтобы украинцы не платить дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы – в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения. Цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 гривен за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС".
"Далее финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе. Команда Минцифры, НКЭК, операторы и телеком-регулятор работают, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к зоне Roam like at home. Продолжаем интеграцию в ЕС. Спасибо нашим европейским коллегам за постоянную поддержку".
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