Bloomberg: Макрон хочет помощи от Китая, чтобы посадить за стол переговоров Россию и Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится изменить ряд неудачных дипломатических вылазок, обратившись к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

По словам людей, знакомых с планами, Макрон поручил своему внешнеполитическому советнику Эммануэлю Бонну работать с ведущим китайским дипломатом Ван И над созданием рамок, которые можно было бы использовать как основу для будущих переговоров между Киевом и москвой.

Французская стратегия предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет хорошо – об этом сказали люди, которые говорили на условиях анонимности.

Во время своего недавнего визита в Китай президент Франции не смог убедить Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским – они до сих пор не разговаривали с тех пор, как началась война. В прошлом году Макрон также разозлил союзников после того, как заявил, что союзники не должны "унижать" Россию.

Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ваном, но отказался комментировать детали, добавив, что союзники Парижа были проинформированы о любой французской инициативе. В ответ на вопрос Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает об источнике информации и добавило, что "проверить ее достоверность трудно".

Любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успеха весеннего наступления украинской армии, которое, по мнению людей, поставит Киев в сильную позицию во время любых переговоров, отмечает Bloomberg.