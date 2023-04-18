  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Bloomberg: Макрон хочет помощи от Китая, чтобы посадить за стол переговоров Россию и Украину
В тренде

Bloomberg: Макрон хочет помощи от Китая, чтобы посадить за стол переговоров Россию и Украину

Общие новости
(1 голосов)

Уже летом

Bloomberg: Макрон хочет помощи от Китая, чтобы посадить за стол переговоров Россию и Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится изменить ряд неудачных дипломатических вылазок, обратившись к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

По словам людей, знакомых с планами, Макрон поручил своему внешнеполитическому советнику Эммануэлю Бонну работать с ведущим китайским дипломатом Ван И над созданием рамок, которые можно было бы использовать как основу для будущих переговоров между Киевом и москвой.

Французская стратегия предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет хорошо – об этом сказали люди, которые говорили на условиях анонимности.

Во время своего недавнего визита в Китай президент Франции не смог убедить Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским – они до сих пор не разговаривали с тех пор, как началась война. В прошлом году Макрон также разозлил союзников после того, как заявил, что союзники не должны "унижать" Россию.

Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ваном, но отказался комментировать детали, добавив, что союзники Парижа были проинформированы о любой французской инициативе. В ответ на вопрос Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает об источнике информации и добавило, что "проверить ее достоверность трудно".

Любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успеха весеннего наступления украинской армии, которое, по мнению людей, поставит Киев в сильную позицию во время любых переговоров, отмечает Bloomberg.

Читайте такжеМакрон – Си Цзиньпину: Я могу рассчитывать на вас в том, что вы приведете Россию в чувство

По теме
yellow-arrow
Страны G7 будут блокировать активы России до завершения войны в Украине
yellow-arrow
РосСМИ: По всей России отменили шествие Бессмертный полк
yellow-arrow
Ушел из жизни известный украинский рефери
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Эммануэль Макрон переговоры Украины с рф Си Цзиньпин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bloomberg.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде