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Макрон – Си Цзиньпину: Я могу рассчитывать на вас в том, что вы приведете Россию в чувство

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Эммануэль приехал в Пекин

Макрон – Си Цзиньпину: Я могу рассчитывать на вас в том, что вы приведете Россию в чувство

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Эммануэль Макрон встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине в четверг, 6 апреля. Французский лидер пытался отговорить Поднебесную от поддержки российского вторжения в Украину, сообщает France24.

Выступая перед прессой, Макрон заявил, что он и Си Цзиньпин достигли принципиальных соглашений во время своих дискуссий, которые были сосредоточены преимущественно на войне в Украине.

Си призвал к "сдержанности всех политических партнеров" и заявил, что Китай надеется на достижение мира путем "политического решения". Китайский лидер также осудил бомбардировки гражданского населения в Украине.

"Мы должны обеспечить защиту гражданского населения и не допустить применения ядерного оружия", – сказал Си.

Макрон использовал более жесткие формулировки, чем его коллега. Президент Франции также призвал к мирным переговорам, заявив, что существует "необходимость построения устойчивого, долгосрочного мира" в Европе, это зависит от "гораздо более требовательного разговора" с Россией дипломатическими путями. Не называя непосредственно Китай, он закончил свою речь призывом к странам мира "взять на себя ответственность" за мир в "тревожное время".

Макрон рассчитывает, что Си "приведет Россию в чувство", об этом он сказал китайскому лидеру в личном разговоре.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас в том, что вы приведете Россию в чувство и посадите всех за стол переговоров".

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон Си Цзиньпин
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Источник:
france24.com

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