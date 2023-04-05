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Посол КНР при ЕС назвал заявления о "безграничной дружбе" Китая с РФ "риторическим приемом"

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На россии уже отреагировали

Посол КНР при ЕС назвал заявления о "безграничной дружбе" Китая с РФ "риторическим приемом"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что Китай не на стороне россии в войне в Украине. "Дружба без ограничений" – это не более, чем риторика", – сказал он, имея в виду заявление об отношениях между Китаем и РФ. Репортеры издания NYT взяли интервью у посла Китая при Европейском Союзе.

Господин Фу заявил, что критики неправильно интерпретировали отношения его страны с россией, и предположил, что их связи могут быть не такими безграничными, как заявляли путин и Си.

Всего за три недели до вторжения россии в Украину путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозгласили "безграничную" дружбу между их странами. Но господин Фу сказал, что Китай не на стороне России в этой войне. Он добавил, что Поднебесная не оказывала и не будет оказывать военной помощи России. Китай не признает ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что понимает заявления России об оборонительной войне против НАТО, а также потому что его правительство считает "первопричины более сложными", в отличие от западных лидеров.

Посол объяснил, почему Си до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отсутствие звонка не имеет большого значения, господин Си очень занят, а между двумя странами происходят частые контакты на более низком уровне.

Пресс-секретарь путина песков, комментируя слова посла, заявил, что Кремль ориентируется на "содержание и дух контактов", которые состоялись у путина и Си в Москве, и именно они якобы "в полной мере освещают весь спектр вопросов, находящихся на общей повестке дня".

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В статье: война с россией Си Цзиньпин
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Источник:
nytimes.com

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