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СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки, которая скрывалась на Винничине - ФОТО

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Коллаборанта во время оккупации Чернобаевки добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации

СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки, которая скрывалась на Винничине - ФОТО

ssu.gov.ua

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Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области дочь экс-гауляйтера Чернобаевки, которая ранее возглавляла "отдел образования" в оккупированном селе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее сообщила о подозрении, одной из первых поддержала россиян во время оккупации и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

При протекции Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась внедрением образовательных "стандартов" РФ. По информации прокуратуры, она исполняла обязанности начальницы в июне-июле

СБУ сообщает, что женщина заставляла местных педагогов участвовать в процессе русификации поселковых учебных заведений и их перевода на расчеты в российских рублях.

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До начала учебного года она пыталась организовывать образовательный процесс по стандартам России, склоняла директоров школ к восстановлению полноценной работы.

Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсонщины.

В частности, в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически была планом интегрирования юга Украины в экономику РФ.

После деоккупации правобережной части Херсонской области вражеская пособница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора). Мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается следствие. Женщине грозит от 10 до 12 лет заключения.

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В статье: СБУ война с россией
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