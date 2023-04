Британская разведка рассказала о целях ИПСО РФ, ISW – о цели поездки Путина на оккупированные территории

С начала полномасштабного вторжения в Украину российское государство систематически использует информационные операции как основной элемент своей стратегии. Оно создало множество каналов и прокси-серверов для распространения дезинформации.

Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", когда Россия продвигает информацию от прокси-серверов или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более мейнстримные или государственные СМИ.

Это имеет целью затуманить источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает обманчивые фрагменты нарратива, маскируя при этом свой личный интерес.

Российские государственные субъекты представляют манипулятивные нарративы как организованно, так и конъюнктурно. Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и уменьшение международной поддержки Украины.

