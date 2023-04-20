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СБУ нашла комбата росгвардии, который отдавал приказ травить украинцев в газовых камерах

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Оккупанты – нелюди

СБУ нашла комбата росгвардии, который отдавал приказ травить украинцев в газовых камерах

СБУ

Новина українською

Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины. Злоумышленником является командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск росгвардии подполковник Аюба Эльдаров.

В мае прошлого года его назначили так называемым "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области. На этой "должности" он выполнял задание кремля по подавлению движения сопротивления и проведения массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины.

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Для этого он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб рф и местные коллаборационисты. По приказу Эльдарова рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. К людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока.

Задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников. Таким образом российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.

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В статье: СБУ война с россией
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Источник:
СБУ

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