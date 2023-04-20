Кабмин спишет долги с госпредприятий за подготовку к Евро-2012

Кабинет Министров поручил списать задолженность за подготовку к проведению в Украине Евро-2012.

Проект нормативно правового акта, предусматривающий списание задолженности государственных и коммунальных предприятий должны подготовить профильные министерства.

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Речь идет о долгах, возникших по договорам беспроцентной ссуды, предоставленной для выполнения некоторых задач и мероприятий государственной целевой программы подготовки и проведения Евро-2012.

В плане мероприятий также речь идет о передаче активов и пассивов "Дирекции по строительству объектов к Евро-2012 во Львове" на государственное предприятие "Международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого" и государственное предприятие "Арена Львов". В первом случае – для завершения строительства объектов критической инфраструктуры в аэропорту, во втором – завершение строительства объекта инфраструктуры и ввод его в эксплуатацию в пределах проекта "Строительство стадиона по ул. Стрыйской – Кольцевой дороге в г. Львове".