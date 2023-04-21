ОК Юг: Вероятно, массированный ракетный удар Россия может посвятить своим сакральным датам
В районе 9 мая
Телеграм-канал Зеленского
Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила в эфире "Еспресо", что не стоит привязываться именно к дате 9 мая в контексте массированной атаки врага, потому что россияне могут использовать этот элемент террора и раньше.
"Такая длинная пауза, которая выдерживается врагом от крайнего массированного ракетного удара, может свидетельствовать о подготовке к какому-то значимому, по его меркам, повторению массированной ракетной атаки. Вряд ли у противника хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, наверное, насобирают. Вполне вероятно, что такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая".
"Надо понимать, что коварство агрессора достаточно мощное, поэтому он может, учитывая наши ожидания 9 мая, использовать этот элемент атаки раньше. Соответственно, не стоит крепко привязываться к какой-то дате. Надо осознавать, что в море есть российские ракетоносители, которые снаряжены и готовы к использованию, поэтому ракетный удар может быть в любое время, в том числе и с привлечением авиации и "шахедов".
Гуменюк добавила, что массированный удар РФ может быть комбинированным, с использованием волновой технологии, как он это делал раньше.
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