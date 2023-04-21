В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями

Учитывая мягкие грунтовые условия на большей части территории Украины, сильная грязь с высокой вероятностью замедлит проведение операций обеими сторонами войны, отмечает британская разведка в своем свежем обзоре.

Однако российские интернет-издания, вероятно, преувеличивают общее влияние этого фактора на украинские силы в рамках своей информационной операции, направленной на поднятие боевого духа россиян и подрыв сторонников Украины на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Ожидается, что наземные условия улучшатся в течение следующих недель. Угроза минирования, вероятно, остается более важным фактором, который ограничивает маневренность на бездорожье.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/7roj2tSGqf



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/3DOdWH0iG8 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 21, 2023

В то же время Институт изучения войны ISW отметил, что КПП между РФ и оккупированными территориями на востоке Украины существенно замедляют поставки на фронт российских боеприпасов, однако Кремль из соображений безопасности не планирует отказываться от них. Существование этих КПП подчеркивает, что российские чиновники не рассматривают жителей оккупированной Украины как российских граждан и управляют ими как оккупационная власть.