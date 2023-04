В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями

Учитывая мягкие грунтовые условия на большей части территории Украины, сильная грязь с высокой вероятностью замедлит проведение операций обеими сторонами войны, отмечает британская разведка в своем свежем обзоре.

Однако российские интернет-издания, вероятно, преувеличивают общее влияние этого фактора на украинские силы в рамках своей информационной операции, направленной на поднятие боевого духа россиян и подрыв сторонников Украины на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Ожидается, что наземные условия улучшатся в течение следующих недель. Угроза минирования, вероятно, остается более важным фактором, который ограничивает маневренность на бездорожье.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2023.



