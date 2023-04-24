Воспитанник Шахтера, игравший за Динамо и сделавший карьеру в Днепре и Ворскле. Сегодня юбилей у С. Кравченко

Сергей Сергеевич Кравченко родился 24 апреля 1983 года в Донецке. Выступал на позиции центрального полузащитника. Кравченко – воспитанник "Шахтера". После нескольких лет в третьей и второй командах "горняков" Сергей провел сезон в "Карабахе" (Агдам), а затем вернулся в Украину, но не в Донецк, а в Полтаву.

"Ворскла" полноценно запустила карьеру хавбека, Кравченко был лидером полтавчан на протяжении нескольких кампаний. В июле 2008-го перешел в "Динамо", взял с киевлянами золото чемпионата Украины и Суперкубок страны, но основным в столичном клубе Сергей не стал.

В конце декабря 2009 года полузащитник перешел в "Днепр". С "бело-сине-голубыми" он выходил в финал Лиги Европы, в сумме сыграл за команду больше 100 матчей. Также Сергей защищал цвета СК "Днепр-1", "Волыни", "Черноморца". Вызывался в сборную Украины (10 матчей).

По состоянию на сейчас Кравченко – ассистент Руслана Ротаня в "Александрии" и главной команде страны.