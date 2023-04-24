Сборная Украины разгромила Сербию на ЧМ-2023 по хоккею
Матч прошел в одни ворота
фото - iihf.com/
Сборная Украины по хоккею провела очередной матч ЧМ в Дивизионе ІВ.
Напомним, что вчера наша команда играла с Китаем, где уступила в овертайме. Сегодня "желто-синие" сыграли с сербами.
Наша команда достаточно уверенно начала матч, однако воплотить преимущество в гол так и не смогла. Поработав над ошибками после перерыва подопечные Вадима Шахрайчука вышли с боевым настроем и сумели забросить две шайбы.
В третьем периоде сборная Украины просто декласировала соперника, забросив 5 шайб в ворота сербов.
Таким образом в турнирной таблице команда набрала 4 очка, следующий поединок сборная проведет 26 апреля против Эстонии.
ЧМ-2023. Дивизион IB.
Украина - Сербия 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)
Шайбы: 26:27 Трахт (Мазур, Пангелов-Юлдашев) - 1:0, 28:47 Мазур (Ворона, Пересунько - больш) - 2:0, 44:28 Мазур (Мережко, Андрейкив) - 3:0, 47:07 Денискин (Фадеев, Пангелов-Юлдашев - больш) - 4:0, 49:39 Пересунько (Мазур, Трахт - больш) - 5:0, 54:19 Бородай (Мережко) - 6:0, 57:37 Мережко (Коренчук, Нименко) - 7:0
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