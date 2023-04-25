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ВСУ зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра. На Херсонщине партизаны взорвали блокпост росгвардии

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(1 голосов)

Что происходит на Южном направлении?

ВСУ зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра. На Херсонщине партизаны взорвали блокпост росгвардии

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что именно сейчас происходит на Южном направлении. На Херсонщине Вооруженные силы Украины зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра.

Гуменюк призвала придерживаться информационной тишины, однако проинформировала, что за последние трое суток есть значительные результаты работы Сил обороны. Сейчас украинские военные на этом участке фронта ведут контрбатарейную борьбу. Ежедневно на Южном направлении ВСУ проводят "демилитаризацию" от 13 до 20 единиц техники армии агрессора. Речь идет об артиллерийских установках, танках, автомобильной и бронированной технике, средствах ПВО врага.

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Интересно, что проект Deepstate обновил карту боевых действий на Херсонщине. Сейчас часть левобережья обозначена как территория без статуса, а не как та, которую контролируют россияне.

На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны из движения "Атеш" провели успешную операцию. В частности, вечером понедельника, 23 апреля, возле Олешек был взорван блок-пост возле военного инфраструктурного объекта. Для подрыва задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд "росгвардейцев", которые вели дежурство.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2023 в 10:50
Навіщо про це інформувати...
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