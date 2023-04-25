Экс-игрок Мариуполя: Благодарю Бател и все украинское сообщество в Бразилии

Бывший защитник "Мариуполя" Богдан Бутко прокомментировал инициативу бразильского клуба Серии С "Батела" принять логотип и цвета украинской команды.

"Футбол дал мне все, что есть. И я знаю, сколько футбол потерял за этот год. "Мариуполь" – клуб, с которым я отождествляю себя и который был частью моей профессиональной карьеры, прекратил свое существование из-за войны. Но это был еще не конец.

Сегодня "Мариуполь" возвращает цвет и надежду в футбольной стране. Я благодарю "Бател" и все украинское сообщество в Бразилии за принятие "Мариуполя", команды, к которой я очень привязан, в этом новом разделе нашей истории", - сказал Бутко.