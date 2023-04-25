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Экс-игрок Мариуполя: Благодарю Бател и все украинское сообщество в Бразилии

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Бразильский клуб взял название и цвета "Мариуполя"

Экс-игрок Мариуполя: Благодарю Бател и все украинское сообщество в Бразилии

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

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Бывший защитник "Мариуполя" Богдан Бутко прокомментировал инициативу бразильского клуба Серии С "Батела" принять логотип и цвета украинской команды.

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"Футбол дал мне все, что есть. И я знаю, сколько футбол потерял за этот год. "Мариуполь" – клуб, с которым я отождествляю себя и который был частью моей профессиональной карьеры, прекратил свое существование из-за войны. Но это был еще не конец.

Сегодня "Мариуполь" возвращает цвет и надежду в футбольной стране. Я благодарю "Бател" и все украинское сообщество в Бразилии за принятие "Мариуполя", команды, к которой я очень привязан, в этом новом разделе нашей истории", - сказал Бутко.

Напомним, Бутко выступал за "Мариуполь" (тогда "Ильичевец" - прим.) с 2011 по 2014 год. В настоящее время 32-летний защитник играет за луганскую "Зарю".

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В статье: Богдан Бутко ФК Мариуполь (расформирован 2022)
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