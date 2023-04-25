Экс-игрок Мариуполя: Благодарю Бател и все украинское сообщество в Бразилии
Бразильский клуб взял название и цвета "Мариуполя"
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Бывший защитник "Мариуполя" Богдан Бутко прокомментировал инициативу бразильского клуба Серии С "Батела" принять логотип и цвета украинской команды.
"Футбол дал мне все, что есть. И я знаю, сколько футбол потерял за этот год. "Мариуполь" – клуб, с которым я отождествляю себя и который был частью моей профессиональной карьеры, прекратил свое существование из-за войны. Но это был еще не конец.
Сегодня "Мариуполь" возвращает цвет и надежду в футбольной стране. Я благодарю "Бател" и все украинское сообщество в Бразилии за принятие "Мариуполя", команды, к которой я очень привязан, в этом новом разделе нашей истории", - сказал Бутко.
Напомним, Бутко выступал за "Мариуполь" (тогда "Ильичевец" - прим.) с 2011 по 2014 год. В настоящее время 32-летний защитник играет за луганскую "Зарю".
Популярное сейчас
- Роналду и Аль-Наср не могут забить третий матч подряд. Криштиану отыграл все матчи от свистка до свистка
- The Guardian: Партнеры будут принуждать Украину к перемирию, даже несмотря на успех контрнаступления
- Алефиренко: Ротань продвигает свою философию футбола
- Милли: США оснастили для контрнаступления девять украинских механизированных бригад
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО