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ВСУ добились успехов на Херсонщине, за сутки уничтожено до 22 единиц боевой техники врага

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ВСУ продолжают зачистку полосы на левом берегу Днепра

ВСУ добились успехов на Херсонщине, за сутки уничтожено до 22 единиц боевой техники врага

t.me/landforcesofukraine

Новина українською

Вооруженные силы Украины продолжают зачистку полосы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако до окончания боевой работы нужна информационная тишина.

Как сообщает ZN.UA, об этом сообщила в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, за последние трое суток украинские защитники добились успехов на юге. На этом направлении ВСУ уничтожили от 13 до 22 единиц боевой техники.

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"Нам удается уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства противовоздушной обороны противника. То есть наша работа по зачистке той же полосы, передовой полосы левого берега очень мощная. Но работаем мы пока только в контрбатарейном режиме", - сказала Гуменюк.

Однако она подчеркнула, что украинским военным нужна информационная тишина для завершения боевых задач. Она призвала украинцев не комментировать работу ВСУ и верить в хорошие новости.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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