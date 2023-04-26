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Был призван заменить Платини в Турине. Сегодня отмечает День рождения Александр Заваров

Общие новости
(1 голосов)

Источник фантазии во втором великом "Динамо" Лобановского

Был призван заменить Платини в Турине. Сегодня отмечает День рождения Александр Заваров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Анатольевич Заваров родился 26 апреля 1961 года в Луганске. Играл на позиции атакующего полузащитника. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Окончил Луганский педагогический институт.

Выступал за "Зарю", "Динамо" (чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка, Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА), "Ювентус" (обладатель Кубов УЕФА и Италии) и "Нанси". В составе сборной СССР становился вице-чемпионом Европы (1988). В Турине получил прозвище "Свекла" (на итальянском – "Blette").

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Александр Заваров тренировал киевский "Арсенал", "Металлист" и сборную Украины.

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Комментарии (1)
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килия12 (Одесса)
26.04.2023 в 09:42
Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР????масло масленое!все равно,что про военного перечеслять все его звания до настоящего.
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