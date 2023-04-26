Трішки в ніжку, трішки в м'яч. Сегодня отмечает День рождения Артем Федецкий
38 лет
fc-dnipro.com.ua
Артем Андреевич Федецкий родился 26 апреля 1985 в Нововолынске. Бывший украинский футболист, выступал на позиции правого защитника. Сын футболиста Андрея Федецкого. Артем провел полсотни матчей за сборную Украины (2010-2016).
Федецкий – воспитанник донецкого "Шахтера". На начальном этапе карьеры играл за вторую и третью команды "горняков", после чего защищал цвета киевского "Арсенала" и ФК "Харьков". Вернувшись в "Шахтер", Артем все равно не сумел закрепиться в составе (хотя у него в достижениях есть Кубок УЕФА), поэтому отправился в аренду в "Карпаты", где стал лидером команды.
Федецкий успешно играл за "Днепр". С "бело-сине-голубыми" он выходил в финал Лиги Европы, брал серебро УПЛ и дважды бронзу первенства. На закате карьеры поехал в Германию, где подписал контракт с "Дармштадтом".
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