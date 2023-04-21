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Федецкий: Луческу в Шахтере делал из украинцев козлов отпущения

Премьер-лига
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Экс-футболист считает, что румын не останется в "Динамо" на следующий сезон

Федецкий: Луческу в Шахтере делал из украинцев козлов отпущения

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" сборной Украины Артем Федецкий считает, что Мирча Луческу себя исчерпал в киевском "Динамо".

"У Луческу всегда что-то не так: то переезды не устраивают, то еще что-то. Но сейчас все команды в одинаковых условиях, ведь в стране идет война.

Я считаю, что он себя исчерпал в "Динамо". В первом сезоне, когда он привел "Динамо" к чемпионству, Луческу показал свой топ-класс. И, наверное, уже тогда ему нужно было сказать "спасибо" и двигаться в другом направлении.

Мне кажется, что это его последний сезон в "Динамо". Кто будет следующим тренером, лучше спросить у Суркиса, но, возможно, он и сам не знает. В "Динамо" есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-нибудь из них. Я хочу, чтобы "Динамо" тренировал украинский тренер. У нас есть много хороших специалистов: Вернидуб, Скрипник, Максимов.

Тренер должен быть на одном уровне с футболистами. Я работал с Кононовым, Маркевичем, Хуанде Рамосом и увидел классное отношение. Когда футболист чувствует, что тренер ему доверяет и у него есть право на ошибку, то он может горы свернуть.

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С Луческу в "Шахтере" такого не было. Он мог после любой ошибки отправить на трибуну матчей на десять. Таким образом он психологически убивал молодых футболистов. Это было не только со мной. Я понимаю, что в "Шахтере" тогда находилась классная обойма футболистов, с которыми сложно было конкурировать: Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Луис Адриано, Срна. В итоге почти все они заиграли в топ-клубах.

Кто-то говорил, что Луческу обвинял во всем украинцев и они были козлами отпущения. Я подтверждаю, действительно все так и было. Сейчас у Луческу в "Динамо" просто нет выбора по составу. Поэтому в этом плане он немножко спустился с небес на землю. Но я точно знаю, что у него нет полного контакта с игроками "Динамо".

В "Шахтере" он разговаривал со мной очень редко. Луческу общался в основном с легионерами. Было очень тяжело морально, когда ты знаешь, что главный тренер на тебя не рассчитывает. Поэтому я принял решение уйти из "Шахтера". Я мечтал играть за сборную, чего в итоге и добился", - рассказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
21.04.2023 в 12:28
"козлами відпущення" цап-відбувайло або офірний цап.
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scorpius (Ck)
21.04.2023 в 12:14
В первом сезоне, когда он привел "Динамо" к чемпионству, Луческу показал свой топ-класс Топ-класс - это когда выигрываешь благодаря своим гениальным решениям, а Луческу просто грамотно воспользовался внутриклубными конфликтами и скандалами в ШД той весной
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