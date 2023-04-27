Зеленский после разговора с Си Цзиньпином: Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов
Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали телефонного разговора с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Об этом говорится на странице президента в фейсбуке.
"Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", - написал Зеленский.
"Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, в ходе беседы также обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства.
"До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - отметил президент.
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