Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел разговор с Си Цзиньпином
Президент Украины и лидер Китая побеседовали
Getty Images / Global Images Ukraine
Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином:
"Провел длительную содержательную телефонную беседу с Председателем Китая Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение Посла Украины, в Китае дадут мощный толчок развитию наших двусторонних отношений".
I had a long and meaningful phone call with ???????? President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023
В МИД Китая сообщили, что инициатором разговора был Киев. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак охарактеризовал диалог как "важный".
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 33-го тура АПЛ
- "Андрей, ну не чуди". Леоненко не согласен со словами Шевченко про Зинченко
- Сделали акцент на артиллерию, боевые машины и автомобильную технику. Генштаб – о потерях РФ за 25.04
- ВСУ зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра. На Херсонщине партизаны взорвали блокпост росгвардии
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Новости по теме
- 14:04 Украинские Bloomberg: Макрон хочет помощи от Китая, чтобы посадить за стол переговоров Россию и Украину
- 00:16 Украинские Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили также и предотвращении утечки информации
- 11:51 Украинские "Зеленский не может хотеть всего". Президент Бразилии предлагает Киеву отдать РФ Крым, чтобы прекратить войну