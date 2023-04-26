Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел разговор с Си Цзиньпином

Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином:

"Провел длительную содержательную телефонную беседу с Председателем Китая Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение Посла Украины, в Китае дадут мощный толчок развитию наших двусторонних отношений".

I had a long and meaningful phone call with ???????? President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

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В МИД Китая сообщили, что инициатором разговора был Киев. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак охарактеризовал диалог как "важный".