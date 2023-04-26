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Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел разговор с Си Цзиньпином

Общие новости
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(2 голосов)

Президент Украины и лидер Китая побеседовали

Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел разговор с Си Цзиньпином

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином:

"Провел длительную содержательную телефонную беседу с Председателем Китая Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение Посла Украины, в Китае дадут мощный толчок развитию наших двусторонних отношений".

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В МИД Китая сообщили, что инициатором разговора был Киев. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак охарактеризовал диалог как "важный".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Си Цзиньпин
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
26.04.2023 в 15:41
О чём с винни-пухом говорить? Обычный имперец-диктатор - он враг свободы и демократии
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