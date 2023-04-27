Украина - Нидерланды: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

Украинская сборная играет свой четвертый матч на ЧМ-2023 в Дивизионе ІВ. В этот раз соперником нашей команды будут Нидерланды. После трех туров у Украины две победы и досадное поражение на старте турнира от Китая в овертайме. Сейчас украинцы занимают вторую строчку таблицы и отстают от Японии на два балла. Нидерланды идут предпоследними: по иронии судьбы свою единственную победу на текущем Чемпионате мира нидерландцы одержали как раз над китайцами.

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Хоккей. Чемпионат Мира Дивизион ІВ. 4-й тур

27 апреля. Начало в 16:00

Украина - Нидерланды

Трансляция - Xsport