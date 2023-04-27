Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "возвращение Украины к границам 1991 года"
Такую информацию дают в России
фото из свободных источников
Российский диктатор Путин и лидер КНР Си Цзиньпин не обсуждали вопрос возвращения Украины к границам 1991 года.
Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Путин и Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины к границам 1991", - отметил он.
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