Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "возвращение Украины к границам 1991 года"

Российский диктатор Путин и лидер КНР Си Цзиньпин не обсуждали вопрос возвращения Украины к границам 1991 года.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Путин и Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины к границам 1991", - отметил он.