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Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "возвращение Украины к границам 1991 года"

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Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "возвращение Украины к границам 1991 года"

фото из свободных источников

Новина українською

Российский диктатор Путин и лидер КНР Си Цзиньпин не обсуждали вопрос возвращения Украины к границам 1991 года.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Путин и Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины к границам 1991", - отметил он.

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В статье: Владимир Путин война с россией Си Цзиньпин дмитрий песков
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