Фоззи: Тогда существовали два ТВ-клана. А мы в Третьем тайме называли вещи своими именам

Лидер ТНМК Александр Сидоренко "Фоззи" вспомнил о своей работе в футбольном ток-шоу "Третий тайм", которео выходило на ICTV с 2010 по 2011 год.

"Если я правильно помню, там сначала планировался Кузьма в роли такого провокатора-болельщика. Потом они поняли, что он не совсем ориентируется и на эту роль меня пригласили. А потом они выяснили, что по образованию я телевизионщик и какой опыт есть, поэтому поменяли роли. Я стал неким МС, а Васильков превратился в веселого провокатора. А Леоненко, а там и Саленко рассматривался на эту позицию, стал веселым народным экспертом с большой футбольной фамилией.

В тот момент существовали два клана, которые катали свои пресс-релизы через телевизионные шоу. А "Третий тайм" был третьим, мы не были ангажированы, поэтому называли вещи своими именами. Удивительно, что программа просуществовала так долго, аж два года. Эта программа была обречена на закрытие, но это был такой детский лагерь, когда ты ехал на съемку и улыбался, зная, что будет круто. Это был действительно праздник, и я надеюсь, что это передавалось через экран", — сказал Фоззи.