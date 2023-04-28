На фронте погиб украинский футзалист из Днепра

На войне погиб футзалист Андрей Петренко из Днепра. После начала полномасштабного вторжения он взял в руки оружие, служил в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск.

У Героя остались жена и двое несовершеннолетних сыновей, как сообщает тренер Андрея Петренко Александр Юзик на своей странице в Facebook. Петренко имел звание кандидата мастера спорта. Андрей выступал за "Титан-Зарю" из Покровска, "Будивел" и "Финэк" из Днепра. Стал чемпионом Всемирных Студенческих игр по мини-футболу, чемпионом Украины среди ВУЗов, чемпионом всеукраинской универсиады по футзалу в составе клуба "Финэк".

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Также Петренко одерживал победу в Чемпионате Украины по футзалу среди команд I Лиги, бронзу в Чемпионате Украины среди команд II Лиги. Также доходил до финала четырех Кубка Украины. Во время своего обучения в Днепропетровской государственной финансовой академии Петренко тренировал студентов и играл за академию.