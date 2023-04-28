Министр обороны Украины сообщил, на каком этапе сейчас идет подготовка к контрнаступлению

Министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве ответил на ряд важных вопросов.

"Подготовка к контрнаступлению завершается, потому что кроме оружия и военной техники еще должно быть освоение ее нашими военнослужащими. Мы очень современные системы получили... Напомню, что кроме танковой коалиции (куда в первую очередь входят танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 чуть позже приедут), мы ждем еще потом Abrams. Но, думаю, Abrams в этом контрнаступлении участвовать не будут. Но наши экипажи уже поехали на учения".

"Кроме того, у нас большое количество бронированных машин различного типа: БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные. Сама техника объявлена, подготовлена и частично поставлена. А есть техника, на которой завершаются учебные программы, и уже тогда экипажи вместе с ней пробудут, когда будет определено время и место. Но скажем так: если в глобальном смысле, то, в высоком процентном режиме, мы готовы".