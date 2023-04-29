Видео-трансляция, Украина играет против Японии на Чемпионате мира U18
Болеем за наших
ФХУ
Сегодня, 29 апреля, молодежная сборная Украины по хоккею U18 сыграет свой пятый матч на чемпионате мира 2023.
Украинцы будут бороться против сборной Японии. Наша команда сейчас идет на 5 позиции, имея в своем активе две победы (в овертаймах) и два поражения. На счету Украины 4 очка. Соперники занимают 4 место в группе (2 чистых победы и 2 поражения), имея в активе 6 очков.
Смотреть онлайн матч Украина – Япония:
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