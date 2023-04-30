Украина подписала три новых соглашения с Bayraktar

Украина по итогам участия в международной выставке авиационной техники Teknofest 2023 в Турции подписала три новых соглашения с компанией Baykar – производителем беспилотников Bayraktar.

"Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, конечно, не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - написал глава Минстратегпрома Александр Камышин.

На фото чиновники позируют с одним из беспилотников, который называется Akinci, поэтому логично предположить, что они будут закуплены для ВСУ.