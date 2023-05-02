Под Бахмутом погибли двое добровольцев из Канады

На Бахмутском направлении, борясь с российской агрессией, погибли двое добровольцев из Канады: 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко служили в Интернациональном легионе. Об этом сообщило издание CBC News. Оба военных ранее служили в Вооруженных силах Канады, но уволились из армии перед тем, как отправились воевать в Украину.

Читайте также В Бахмуте погиб американский доброволец

Зеленко и Портер погибли 26 апреля во время артобстрела российскими оккупантами. Они вместе с украинскими бойцами выполняли боевую задачу по удержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут.

Канадцы нашли укрытие, однако оно подверглось прямому попаданию вражеского снаряда. Эту информацию журналисты получили от командира военнослужащих. В МВД Канады заявили, что знают о гибели двух канадцев и "связываются с властями для получения дополнительной информации". Тело Зеленко удалось доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.