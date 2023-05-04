Севидов: Почему не сообщал о договорных матчах? Это донос. В 1937 году так сколько людей перестреляли?

Известный в прошлом украинский тренер Александр Севидов, который был пожизненно отстранен от футбола за договорные матчи , рассказал, почему не сообщал о проведении Таких поединков с участием своих команд.

- Вы знали, что не сообщить футбольной инстанции о договорных матчах - это преступление, которое наказывается футбольными инстанциями?

- Безусловно, да.

- Наверное, по кодексу честной игры вы должны были позвонить и рассказать о договорных матчах.

- И что сказать? Хорошо, давайте гипотетически представим. Я звоню, что говорить? Ваша версия?

- Судья такого-то матча получил такую-то сумму за обеспечение результата.

- Мне бы ответили: "У вас есть доказательства, господин Севидов? Откуда вы взяли эту информацию?". Я много знаю вещей в украинском футболе. Это донос. В 1937 году так сколько людей перестреляли?

В моем понимании, если ты в чем-то уверен, пожалуйста, сообщи. Если сомневаешься, что ты можешь сообщить?