  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Севидов: Почему не сообщал о договорных матчах? Это донос. В 1937 году так сколько людей перестреляли?
В тренде

Севидов: Почему не сообщал о договорных матчах? Это донос. В 1937 году так сколько людей перестреляли?

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Не было "железных" доказательств

Севидов: Почему не сообщал о договорных матчах? Это донос. В 1937 году так сколько людей перестреляли?

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный в прошлом украинский тренер Александр Севидов, который был пожизненно отстранен от футбола за договорные матчи, рассказал, почему не сообщал о проведении Таких поединков с участием своих команд.

- Вы знали, что не сообщить футбольной инстанции о договорных матчах - это преступление, которое наказывается футбольными инстанциями?

- Безусловно, да.

- Наверное, по кодексу честной игры вы должны были позвонить и рассказать о договорных матчах.

- И что сказать? Хорошо, давайте гипотетически представим. Я звоню, что говорить? Ваша версия?

- Судья такого-то матча получил такую-то сумму за обеспечение результата.

- Мне бы ответили: "У вас есть доказательства, господин Севидов? Откуда вы взяли эту информацию?". Я много знаю вещей в украинском футболе. Это донос. В 1937 году так сколько людей перестреляли?

В моем понимании, если ты в чем-то уверен, пожалуйста, сообщи. Если сомневаешься, что ты можешь сообщить?

По теме
yellow-arrow
Медведев после якобы удара по Кремлю призвал к "физическому уничтожению Зеленского"
yellow-arrow
CIES составил рейтинг лучших молодых дриблеров мира. Винисиус - лучший, хавбек Черноморца - в топ-50
yellow-arrow
Экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех восстановила гражданство РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Севидов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде