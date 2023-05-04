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Ночью БПЛА атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Один из них был связан с Медведчуком

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Цель дронов очевидна

Ночью БПЛА атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Один из них был связан с Медведчуком

губернатор кондратьев

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На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Напомним, днем ранее горели резервуары в Тамани.

На месте работают пожарные бригады и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. Российское пропагандистское СМИ ТАСС пишет, что причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В горящем резервуаре было 4,5 тысячи кубометров дизтоплива.

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Другой "беспилотник" добрался до Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Предварительно, летательный аппарат врезался в конструкцию межцеховой эстакады, после чего взорвался. Огонь, который возник в результате взрыва, сразу потушили, заявили на России. Отдельно стоит отметить, что Новошахтинский НПЗ тесно связан с семьей Виктора Медведчука. До апреля 2021 года им управляла компания "Юг Энерго", которой в свою очередь владела жена Медведчука – Оксана Марченко. В 2021 году компанию продали дочерней фирме "Газпрома".

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В статье: война с россией Виктор Медведчук
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