Пушечный выстрел из левой ноги. Сегодня отмечает юбилей Руслан Малиновский

Руслан Владимирович Малиновский родился 4 мая 1993 года в Житомире. Полузащитник "Марселя" и национальной сборной Украины.

Малиновский - воспитанник житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтёра", за которые играл в соревнованиях ДЮФЛ. Взрослый контракт с донецким клубом Руслан подписал в 2011-м году. Но, само собой, в первой команде на юного футболиста никто не рассчитывал, поэтому он играл за "Шахтер-3". Затем хавбек на правах аренды выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю".

В 2017 году Руслан ушел в аренду в "Генк". Трансфер украинца оказался удачным, что уже через год бельгийцы выкупили права на игрока. Летом 2019 года "Генк" продал Малиновского в итальянскую "Аталанту", где украинец себя также успешно зарекомендовал.

В январе 2023 года "Марсель" арендовал украинского игрока с правом выкупа. На счету Руслана также 52 матча за сборную Украины, где он забил 7 голов и отдал 7 ассистов.