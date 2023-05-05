В Польше анонсировали создание HIMARS-хаба, производство РСЗО масштабируют – известны сроки
Уже в этом году
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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в конце этого года будет создан т. н. "центр HIMARS". Блащак провел переговоры с руководством корпорации Lockheed Martin о совместном производстве ракетно-артиллерийских систем HIMARS на территории Польши.
"Это даст возможность увеличить масштабы производства. Хаб станет центром обслуживания и производства HIMARS не только для нужд Польши, но и для нужд стран Европы, которые заинтересованы в покупке этих ракетных систем".
Глава Минобороны Польши также обсудил потенциальное производство противотанковых комплексов Javelin на территории страны. Это оружие, как и HIMARS, очень хорошо зарекомендовало себя во время войны в Украине.
Блащак выразил заинтересованность в приобретении Польшей разрабатываемых компанией Lockheed Martin ракет для HIMARS с большей дальностью (500 км), чем у приобретенных ракет ATACMS (300 км).
4 maja wicepremier @mblaszczak rozpoczął wizytę w USA????????. Szef MON spotkał się z kierownictwem zakładów Camden Lockheed Martin w Arkansas, gdzie produkowane są systemy artylerii Himars, które niebawem zostaną dostarczone do Polski???????? pic.twitter.com/ppeWLbIUNC— Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) May 4, 2023
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