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В Польше анонсировали создание HIMARS-хаба, производство РСЗО масштабируют – известны сроки

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Уже в этом году

В Польше анонсировали создание HIMARS-хаба, производство РСЗО масштабируют – известны сроки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в конце этого года будет создан т. н. "центр HIMARS". Блащак провел переговоры с руководством корпорации Lockheed Martin о совместном производстве ракетно-артиллерийских систем HIMARS на территории Польши.

"Это даст возможность увеличить масштабы производства. Хаб станет центром обслуживания и производства HIMARS не только для нужд Польши, но и для нужд стран Европы, которые заинтересованы в покупке этих ракетных систем".

Глава Минобороны Польши также обсудил потенциальное производство противотанковых комплексов Javelin на территории страны. Это оружие, как и HIMARS, очень хорошо зарекомендовало себя во время войны в Украине.

Блащак выразил заинтересованность в приобретении Польшей разрабатываемых компанией Lockheed Martin ракет для HIMARS с большей дальностью (500 км), чем у приобретенных ракет ATACMS (300 км).

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В статье: война с россией HIMARS Мариуш Блащак
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Источник:
PAP

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