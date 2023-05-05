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Украина вернула тела 80 погибших защитников

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Вечная память Героям

Украина вернула тела 80 погибших защитников

Минреинтеграции

Новина українською

Сегодня, 5 мая, удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Напоминаем, работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших также можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Читайте такжеВ Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц

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В статье: война с россией Герои Украины Минреинтеграции
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Источник:
t.me/minre_ua

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